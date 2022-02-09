  1. Siyaset
9 Şub 2022 11:58

Arak Ağır Su Reaktörü önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanacak

Arak Ağır Su Reaktörü önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanacak

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Arak Ağır Su Reaktörü'nün önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Arak Ağır Su Reaktörü'nün son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu reaktörün önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

İslami, “Bu reaktörün tasarımı ile ilgili çalışmaları engellemeye çalıştılar. Ancak bunun yapımı için hiçbir katılım olmadı. Ülkemizin yetenekli bilim adamları, sanayiyi kullanarak, şu anda bu reaktörün ekipmanlarının çoğunu üretti ve şu anda son aşamalarında” dedi.

İslami, Siyonist Rejim’in Kerec ve Natanz tesislerindeki son sabotaj eylemlerine değinerek, “Bu husumetlerin üstesinden gelmek için, sistmde bulunan delikleri tespit edip yeniden tasarladık ve bu süreç devam ediyor” ifadesini kullandı.

News Code 1900366
https://tr.mehrnews.com/news/1900366/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler