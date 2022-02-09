Arak Ağır Su Reaktörü önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanacak

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Arak Ağır Su Reaktörü'nün son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu reaktörün önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

İslami, “Bu reaktörün tasarımı ile ilgili çalışmaları engellemeye çalıştılar. Ancak bunun yapımı için hiçbir katılım olmadı. Ülkemizin yetenekli bilim adamları, sanayiyi kullanarak, şu anda bu reaktörün ekipmanlarının çoğunu üretti ve şu anda son aşamalarında” dedi.

İslami, Siyonist Rejim’in Kerec ve Natanz tesislerindeki son sabotaj eylemlerine değinerek, “Bu husumetlerin üstesinden gelmek için, sistmde bulunan delikleri tespit edip yeniden tasarladık ve bu süreç devam ediyor” ifadesini kullandı.