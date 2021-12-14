İran'dan yüzde 90 oranında uranyum zenginleştirme iddiasına yalanlama

IRIB haber ajansına konuşan İran Atom Enerjisi Başkanı Muhammed İslami, İran nükleer programına dair açıklamada bulundu.

İran hakkındaki yüzde 90 oranında uranyum zenginleştirme iddiasının asılsız olduğunu belirten İslami, "Bunlar, İran düşmanları ve Siyonist çevreler tarafından ülkemize yönelik yapılan mesnetsiz suçlamalardır." dedi.

İslami, "İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEA) kuralları çerçevesinde çalışmaktadır ve Ajans tüm faaliyetlerimizi denetlemektedir. Biz hiçbir şekilde çerçevenin dışında hareket etmedik ve etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'na ilişkin İslami, "Bu anlaşma hayata geçirilirse, tüm taraflar taahhütlerini yerine getirmelidir. Diğer taraflar yükümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmediği sürece Tahran’ın anlaşmanın İran kısmını tamamen uygulaması mümkün değil. Bu konu Viyana’da yürütülen müzakerelerde konuşuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

İslami, UAEA Başkanı Grossi ile yaptığı son görüşmeye atıfta bulunarak, Kerec kentindeki TESA tesisi konusunun görüşmenin konusu olduğunu, ancak henüz bir sonuca varmadıklarını söyledi.