UAEA kameraları dikkatli incelemelerden sonra yeniden kurulacak

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözetleme kameralarının kurulma koşulları hakkında açıklamada bulundu.

Behruz Kemalvendi, “İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ile UAEA Başkanı Rafael Grossi arasındaki son görüşmelere dayanan görüş alışverişlerine takiben UAEA’nın Kerec’deki TESA tesisinde bulunan kameraların teknik, güvenlik ve adli yönlerini dikkatli bir şekilde incelemesi için gerekli işbirliği yapmasına karar verildi” dedi.

Kemalvendi, “Bu konuda daha önce incelemeler yapılmış olsa da genel olarak bu kameralar kurulma sırasında detaylı koruma ve güvenlik kontrollerine tabi tutulacaktır” ifadesini kullandı.

Kameraların fotoğraf çekecek ve fotoğrafların kameraların hafıza kartlarında saklanacak şekilde kurulacağını belirten Kemalvendi ayrıca, UAEA’nın hiçbir şekilde kamera kayıtlarına erişimi olmayacağının altını çizdi.