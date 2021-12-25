İran'dan "uranyum zenginleştirme" açıklaması

Sputnik’e konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, “Uranyum zenginleştirmede yüzde 60'ın üzerine çıkmak istemiyoruz.” dedi.

İslami, "İran'ın tüm nükleer faaliyetleri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) düzenlemeleri ve anlaşmaları kapsamında yürütülmektedir." ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer yakıt üretme kapasitesine sahip olduğunu belirten İslami, yakında Buşehr nükleer santralinde yerli yakıtın kullanılacağını açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, ülkedeki ükleer tesisleri olası siber saldırılara karşı korumak için gerekli tedbirler alındığını da sözlerine ekledi.

Daha önce Muhammed İslami, İran hakkındaki yüzde 90 oranında uranyum zenginleştirme iddiasının asılsız olduğunu belirterek, "Bunlar, İran düşmanları ve Siyonist çevreler tarafından ülkemize yönelik yapılan mesnetsiz suçlamalardır." demişti.

Yaptırımlarla stratejik mücadele yasa tasarısı geçtiğimiz sene İran İslami Şura Meclisi'nde onaylanmıştı. Bu yasa, İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.