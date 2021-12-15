UAEA, İran'daki TESA tesisine yeni kameralar kuruyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile yaptığı görüşme sonucunda uzlaşı sağlandığığını bildirdi.

Anlaşma kapsamında yakında Ajans'ın Kerec'deki TESA tesisine yeni kameralar kuracağını duyuran Grossi, kameraların yenilenmesine yönelik anlaşmanın doğrulama ve gözlem konusunda önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Öte yandan Nournews haber sitesi, Kerec kentindeki TESA tesisine yeniden kameraların yerleştirilmesi konusunda İran İslam Cumhuriyeti'nin gönüllü olarak UAEA’ya izin verdiğini açıkladı.

Haberde, İran Meclisi'nin çıkardığı 'Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı' yasasına göre kamera kayıtlarının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na verilmeyeceği belirtildi.