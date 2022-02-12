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12 Şub 2022 09:52

Yunanistan'dan Çavuşoğlu'nun 'Adalar' açıklamasına cevap

Yunanistan'dan Çavuşoğlu'nun 'Adalar' açıklamasına cevap

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun adaların silahsızlandırılmasına ilişkin yaptığı "Yunanistan adaları silahlandırmaya devam ederse, bu adaların egemenliği tartışılır" açıklamasına cevap verdi.

Yunanistan'ın Ege'de silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ettiği gerekçesiyle, Türkiye tarafından Birleşmiş Milletler'e (BM) iki mektup gönderildiğini hatırlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün bir televizyon kanalına verdiği demeçte, "Yunanistan bundan (adaların silahlandırılmasından) vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır" demişti.

Atina'dan Çavuşoğlu'nun sözlerine yanıt

Çavuşoğlu'nun sözlerine cevap veren Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Türk yetkililerin Ege adalarının statüsüne ilişkin son suçlamalarını tümüyle reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexandros Papaioannou, yaptığı açıklamada, "Bu suçlamalar sadece uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olmakla kalmıyor, aynı zamanda da mantıksız. Yunanistan'ın konuyla ilgili pozisyonu defalarca ve kamuoyuna açık biçimde ifade edildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ile ilgili suçlamalarını da reddediyoruz. (Türkiye-Libya arasındaki deniz yetki anlaşmasını kastederek) Var olmayan, geçersiz ve yasa dışı bir 'muhtıraya' dayandırılan bu ithamlar, uluslarararası hukuk ve deniz hukukunu görmezden gelmektir" ifadelerini kullandı.

News Code 1900420
https://tr.mehrnews.com/news/1900420/

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