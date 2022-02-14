Libya’da Abdulhamid Dibeybe, sandık için tarih verecek

Libya’da geçen hafta Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’nin Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı olarak artık Abdülhamid Dibeybe’yi tanımadığını, yerine Fethi Başağa’yı seçtiğini duyurmasının ardından gerilim yüksek. Ülkede yeniden Trablus-Tobruk cepheli iki ayrı yönetim oluşacağı kaygıları artıyor.

Ülkenin doğusunda Hafter güçleriyle ittifaktaki Temsilciler Meclisi’nin kararına karşı çıkan Dibeybe, geçiş yönetimini seçimlere götürecek yol haritası çerçevesinde anayasa çalışmalarını tamamlama hedefini dile getirmişti. Bu süreçte de görevinde kalacağını söylemişti. Dibeybe’den önceki gün de geçen yıl ertelenen seçimlerin ne zaman yapılacağını “Arap Baharı” sürecinde Kaddafi yönetiminin devrilmesinin yıldönümünde açıklayacağı çıkışı geldi. Ülkedeki çeşitli taraflarla görüştüğünü kaydeden Dibeybe, “Seçimlerin yapılabilmesi için ‘Emanetin halka dönüşü’ sloganıyla bir plan hazırladık. Bu planı devrimin yıldönümü olan 17 Şubat’ta kamuoyuna açıklayacağız” dedi. “Halkı seçim talebinde bulunmak için sokaklara çıkmaya çağırıyorum” ifadesini kullandı.

Milis güçler Trablus'a gitti

Trablus’ta seçime gidilmesi vurgusuyla Dibeybe’ye destek gösterileri yapıldı. Başağa ve Dibeybe’nin memleketi Trablus’un doğusundaki Misrata kentinde bazı milis gruplar da Temsilciler Meclisi’ne tepki gösterdi. Çok sayıda askeri güç Trablus’a gitti. Trablus’ta konuşlu 166. Tabur’dan da “gayri meşru bir hükümetin Trablus’a girmesine izin verilmeyeceği” çıkışı geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya’da halkın iradesine saygı gösterilmesi için seçimlerin en kısa sürede yapılması çağrısı yaptı.

"Hile yapıldı"

Öte yandan Temsilciler Meclisi’nde düzenlenen başbakanlık seçiminde Başağa’nın tek rakibi olan Halid el Bibas, oylama esnasında adaylıktan çekildiği yönünde Meclis Başkanı Akile Salih tarafından yapılan açıklamayı yalanladı. AA’nın aktardığı habere göre Bibas, başbakanlık yarışından hileyle uzaklaştırıldığını savundu.