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12 Şub 2022 10:37

Şemhani, İran'ın masadan asla silinmeyecek seçeneklerini açıkladı

Şemhani, İran'ın masadan asla silinmeyecek seçeneklerini açıkladı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, İran halkının zafer yıl dönümü kutlamaları etkinliklerine coşkuyla katılıp İsami düzene büyük destek sağladığını belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani sosyal medya kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Masadan asla silinmeyecek seçenekler: İran milletinin İslami düzeni destekleme törenine görkemli katılımı, İran’ın barışçıl nükleer kapasitesini ve savunma kabiliyetini korumak ve güçlendirmek, İran'ın bölgesel güvenliği sağlama politikaları.”

İran'ın dört köşesinde zafer yıl dönümünü kutlamak için sağlık kurallarına uygun şekilde dün birçok program ve etkinlik yapıldı.

Tahran'da bulunan Azadi meydanında düzenlenen törenlere katılanlar, araç ve motosikletlerden oluşan konvoylarla devrimin 43. yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

News Code 1900425
https://tr.mehrnews.com/news/1900425/

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