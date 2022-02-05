İran'ın nükleer hakları hiçbir anlaşmayla kısıtlanamaz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani kişisel Twitter hesabından ülkenin barışçıl nükleer faaliyetleri hakkında şöyle bir paylaşımda bulundu:

“İran’ın barışçıl nükleer alanındaki yeteneklerini ve başarılarını sürdürüp gelştirmek ve güvenliğini (yabancı destekli) kötü eylemlere karşı korumak İran'ın yasal hakkıdır ve hiçbir anlaşma ile kısıtlanamaz.”

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Biden yönetiminin İran'ın sivil nükleer faaliyetleriyle ilgili bazı yaptırımlara muafiyet getirdiğini söylemişti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın İran'ın sivil nükleer faaliyetleriyle ilgili bazı yaptırımlara muafiyet getiren kararı imzaladığı belirtilmişti.