ABD, Suriye'de barışın önündeki en büyük engel

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, Tahran’da bulunan Suriye Ulusal Güvenlik Başkanı Ali Memlük ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Şemhani, ABD'nin Suriye'de terör gruplarını silahlandırma, eğitme ve yönlendirme eylemlerine atıfta bulunarak, "Bu tür eylemlerin devam etmesi sadece Suriye'nin güvenliğini bozmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgesel güvenliği de tehdit ediyor." dedi.

Sulta düzeninin Suriye’nin etnik yapısını değiştirme, ülkeyi parçalama, terörizmi yayma ve güvensizlik ortamı yaratma gibi planları yürüttüğünü anlatan Şemhani, "Maalesef Suriye'nin bazı komşuları, bölge güvenliği düşmanlarının sahasında rol oynuyor." ifadesini kullandı.

“Kötü komplolara karşı koymak için ulusal birlik ve direniş yöntemi sürdürülmeli.” diyen Şemhani, Tahran'ın Şam yönetimine güçlü desteğini yineledi.

Ali Şemhani, iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekerek, Tahran ile Şam arasında özellikle ekonomik alanda anlaşmaların uygulanmasını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için uygun tedbirlerin alınması gereğini vurguladı.