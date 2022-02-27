Putin ile Paşinyan, Karabağ anlaşmalarının uygulanması konusunu görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, liderlerin Karabağ anlaşmalarının uygulanması ve ikili gündemdeki bazı güncel konulara ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, “Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderlerinin Dağlık Karabağ'a ilişkin 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması konuları da dahil olmak üzere Dağlık Karabağ'a ilişkin üçlü bildirilerde yer alan anlaşmaların uygulanmasının pratik yönleriyle ilgili konularda görüş alışverişine devam edildi” ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada ise, Başbakanı Nikol Paşinyan’ın nisan ayında Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Kaynak: Sputnik