Mesut Özil'in Fenerbahçe ile ilişkisi bitti

Ligde oynanan ve 1-0 mağlup olunan Medipol Başakşehir forma giymeyen yıldız oyuncunun, Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.
VOLE programında açıklamalarda bulunan yorumcu Serdar Ali Çelikler, Mesut Özil ile Fenerbahçe arasındaki bağın koptuğunu ve sezon sonunda yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağını belirtti.
Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 23 maçta 8 gol 2 asistlik performans gösterdi. Yıldız oyuncu Galatasaray ile oynanan derbi maçında da 1 gol kaydetmeyi başarmıştı.
Kaynak: Cumhuriyet
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