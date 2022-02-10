  1. Spor
10 Şub 2022 16:29

Mesut Özil'in Fenerbahçe ile ilişkisi bitti

Mesut Özil'in Fenerbahçe ile ilişkisi bitti

Ziraat Türkiye Kupası'ndan, Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak elenen ve ligde de lider Trabzonspor'un 29 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de sürpriz Mesut Özil gelişmesi yaşanıyor.

Ligde oynanan ve 1-0 mağlup olunan Medipol Başakşehir forma giymeyen yıldız oyuncunun, Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.

VOLE programında açıklamalarda bulunan yorumcu Serdar Ali Çelikler, Mesut Özil ile Fenerbahçe arasındaki bağın koptuğunu ve sezon sonunda yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağını belirtti.

Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 23 maçta 8 gol 2 asistlik performans gösterdi. Yıldız oyuncu Galatasaray ile oynanan derbi maçında da 1 gol kaydetmeyi başarmıştı.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1900394
https://tr.mehrnews.com/news/1900394/

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