  1. Siyaset
19 Şub 2022 09:35

Rus diplomat:

Viyana müzakereleri Şubat ayının sonuna kadar tamamlanabilir

Viyana müzakereleri Şubat ayının sonuna kadar tamamlanabilir

Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, İran nükleer anlaşması olarak anılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) hayata döndürülmesine yönelik müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Viyana müzakerelerinin Şubat ayının sonuna kadar başarıyla tamamlanabileceğini belirtti.

Sekizinci tur müzakereler İran ile P4+1 ülkelerinin (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam ediyor.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, bu hafta içinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haftalar süren yoğun müzakerelerin ardından anlaşmaya her zamankinden daha yakınız ancak yine de her konuda uzlaşma sağlanana kadar hiçbir şey üzerinde anlaşmaya varılmaz." demişti.

News Code 1900549
https://tr.mehrnews.com/news/1900549/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 6 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler