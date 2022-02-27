İranlı Başmüzakereci bu akşam Viyana’ya gidiyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, geri kalan sorunları çözmeye yönelik görüşmeleri takip etmek üzere bu akşam Viyana'ya gidecek

Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi son toplantısında, Viyana görüşmelerinin şimdiye kadarki sürecini ve sonuçlarını gözden geçirerek, İran'ın kırmızı çizgileri içinde olan yasal ve mantıksal taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Batılı tarafların geri kalan sorunların çözümüne yönelik kabul edilemez yaklaşımlarının ısrarla devam etmesi, görüşmelerin makul olmayan bir şekilde uzamasına ve tahmin edilmez durumların oluşmasına neden olmuştur.