Siyonist gazete: Hizbullah İHA’sı karşısında yenildik

Ekonomi gazetesi Calcalist'inde yayımlanan bir analiz haberde, “İsrail, işgal altındaki Filistin semalarında 40 dakikalık keşif uçuşu yapan Hizbullah'ın insansız hava aracı karşısında güvenlik-ekonomik bir yenilgiye uğradı.” itirafı yapıldı.

Haberde Demir Kubbe sistemi, F-16 savaş uçakları ve Apache helikopterlerinin Lübnan'dan gelen Hizbullah İHA'sını önlemeyi başaramadığı kaydedildi.

Siyonist gazete, itraf niteliğindeki haberde Hizbullah’ın işgal rejimine verdiği zararı gözler önüne serdi.

F-16 savaş uçaklarının her bir saat uçuşunun yaklaşık 22 bin dolar maliyeti olduğu ifade edilen haberde, “Bir saatlik Apache helikopter uçuşunun maliyeti yaklaşık 4 bin dolar ve her bir Demir Kubbe füzesinin maliyeti ise yaklaşık 50 bin dolar.” denildi.

Hizbullah İHA’sı Siyonistleri korkuttu

Lübnan Hizbullah Hareketi Cuma günü konu hakkında yayımladığı bildiride şu ifadelere yer vermişti:

“İslami direniş bugün (Cuma) Hassan İHA’sını işgal altındaki Filistin’e yolladı. Hassan İHA’sı hedef bölgenin üzerinde 40 dakika uçuş yaparak gerekli bilgileri topladı. Hassan İHA’sının keşif operasyonu işgal altındaki Filistin’in 70 km derinliklerine kadar devam etti; siyonist düşmanın bu İHA’yı düşürmek üzere sarf ettiği tüm çabalara rağmen İHA sağ salim Lübnan’a geri döndü. Hassan İHA’sı düşmanın tüm çabalarını etkisiz hale getirerek görevini başarı ile tamamladı.”

İşgal güçlerinden yapılan açıklamada ise, Golan Tepeleri yakınında yer alan Celile bölgesinde, Lübnan tarafından gelen bir İHA nedeniyle uyarı sirenleri çaldığı ve Demir Kubbe hava savunma sisteminin devreye girdiği belirtilmişti.

