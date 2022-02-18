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18 Şub 2022 16:31

İşgal güçleri Nablus’ta 23 kişiyi yaraladı

İşgal güçleri Nablus’ta 23 kişiyi yaraladı

Siyonist İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Beyta kasabasında gerçekleştirdiği saldırılarda 23 Filistinli yaralandı.

Arap medyasına göre, işgal güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus yakınlarındaki Beyta kasabasına saldırı düzenledi.

Saldırılarda 16 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği, 1 kişinin mermi ile yaralandığı, 5 kişinin arbede arasında kaldığını ve 1 kişinin ise direkt olarak gaz bombasıyla vurulması sonucu yaralandığı belirtildi.

Filistinli kaynaklar, saldırının bölgedeki işgalcilerin Talmud ayinleri yaptığı esnada Cebel Sabih yakınlarında Filistinlilerin sabah namazı kılmasının ardından çıktığını aktardı.

Filistinli kaynaklar, Batı Şeria ve Kudüs'te 164 işgal birimi ve 124 işgal karakolunda yaklaşık 650 bin işgal birimlerinin olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Milli Gazete

News Code 1900540
https://tr.mehrnews.com/news/1900540/

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