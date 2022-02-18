Ürdünlüler siyonist aktörün baş rol yaptığı filme gösterim yasağı istiyor

Ürdünlü aktivistler, eski bir kadın İsrail askerinin baş rolde oynadığı, "Nil'de Ölüm (Death on the Nile)" isimli filmin gösterimden kaldırılması için sosyal medyada kampanya başlattı.

"Nil'de Ölüm" filmine karşı sosyal medya kampanyası dün (16 Şubat Çarşamba) akşam saatlerinde, Ürdün sinemalarının filmi gösterime sokmalarıyla eş zamanlı olarak başlatıldı.

Aktivistler siyonist işgal rejiminin eski kadın askerlerinden Gal Gadot'un baş rolde oynadığı bu filmin Ürdün'de gösterime sokulmasına tepki gösterdiler.

Ürdün Sanatçılar Sendikası Başkanı Hüseyin El-Hatib, siyonist düşmanın iletişim ve sanat yoluyla Filistinlilerin söylemlerinin etkisini ortadan kaldırmaya ve normalleşme yanlısı filmlerin ve çalışmaların sahada yer almasını sağlamaya çalıştığına dikkat çekti.

El-Hatib tüm Ürdünlü ve Arap sanatçıları, siyonist işgalin kendilerinin Filistin davasıyla ilgili söylemlerini değiştirme amaçlı çalışmalara karşı durmaları gerektiğini vurgularken bir karşı iletişim ve sanat faaliyetinin olmasının da zorunlu olduğunu dile getirdi.

El-Hatib siyonistlerin kendi siyasi söylemlerine sanatı alet etmelerinin Amira filmiyle başlamadığını, Death on the Nile isimli Amerikan filmiyle de son bulmayacağını hatırlattı.

Siyonist kadın aktör Gal Gadot'un oynadığı "Nil'de Ölüm" adlı filmin Kuveyt'teki sinemalarda gösteriminin yasaklandığı bildirilmişti.