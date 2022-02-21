  1. Dünya
  2. Ortadoğu
21 Şub 2022 11:22

Bağdat: Tahran-Riyad görüşmelerinin beşinci turu yakında yapılacak

Bağdat: Tahran-Riyad görüşmelerinin beşinci turu yakında yapılacak

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasim el-Araci, Tahran-Riyad görüşmelerinin beşinci turu yakında gerçekleşeceğini bildirdi.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasim el-Araci, Tahran-Riyad görüşmelerinin beşinci turu yakında gerçekleşeceğını ve ve Bağdat'ın bu konuda iyimser olduğunu söyledi. 

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, kayda değer bir ilerleme olmamasına rağmen İran'la müzakerelerin beşinci turunu yapmak istediklerini belirtmşti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmişti. Irak, iki ülke arasındaki dört görüşmeye ev sahipliği yapmıştı.

News Code 1900599
https://tr.mehrnews.com/news/1900599/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler