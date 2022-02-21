Bağdat: Tahran-Riyad görüşmelerinin beşinci turu yakında yapılacak

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasim el-Araci, Tahran-Riyad görüşmelerinin beşinci turu yakında gerçekleşeceğını ve ve Bağdat'ın bu konuda iyimser olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, kayda değer bir ilerleme olmamasına rağmen İran'la müzakerelerin beşinci turunu yapmak istediklerini belirtmşti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmişti. Irak, iki ülke arasındaki dört görüşmeye ev sahipliği yapmıştı.