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26 Şub 2022 14:52

Ukrayna lideri Zelenskiy Kiev'den ayrıldı

Ukrayna lideri Zelenskiy Kiev'den ayrıldı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Başkanı Volodin, Ukrayna lideri Zelenskiy'in Kiev'den ayrılıp Lviv'e gittiğini söyledi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Başkanı Volodin, Ukrayna lideri Zelenskiy'in Kiev'den ayrılıp Lviv'e gittiğini duyurdu.

Volodin, Zelenskiy'in dün Ukrayna başkentinde olmadığını ve sosyal ağlarda yayınladığı videoların önceden kaydedildiğini söyledi.

Zelensky ile Kiev'de buluşmaya çalışan Yüksek Rada milletvekillerinden gelen bilgilerin bu yönde olduğunu söyleyen Volodin, "Bir toplantı için Lviv'e davet edildiler" dedi.

Volodin, "Zelenskiy, neo-Nazilerin koruması altında" diye ekledi.

News Code 1900719
https://tr.mehrnews.com/news/1900719/

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