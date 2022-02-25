  1. Türkiye
25 Şub 2022 15:58

Erdoğan: NATO daha kararlı adım atmalı

Erdoğan: NATO daha kararlı adım atmalı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO'nun tavrıyla alakalı tavrımız açıktı. Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adım atması gerekirdi." dedi.

Türk medyasına göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

NATO'nun Rusya'nın Ukrayna operasyonu karşısındaki tavrına dikkat çeken Erdoğan, "NATO'nun tavrıyla alakalı tavrımız açıktı. Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adım atması gerekirdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Yapılmamış bir toplantıdan ne gibi mesajlar çıkacağını söylemek herhalde doğru olmaz. Saat 17:00'de toplantımızı yapacağız. Liderlerin kanaatlerini göreceğiz. Onların da kanaatlerinin yanında bizim bugüne kadar NATO'nun tavrıyla alakalı tavrımız açıktı. Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adım atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili sayın Genel Sekreter Stoltenberg ile yaptığımız net görüşmeler var. NATO'nun tavrı konusunda onlara da tavrımızı iletmiştim.(Ukrayna'da) Şu anda Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler.

(Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi) Bugüne kadar bol bol nasihat çeken Batı, şu anda da hala bu nasihatlerine devam ediyor."

News Code 1900699
https://tr.mehrnews.com/news/1900699/

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