Ukrayna tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep etti

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat Perşembe sabahı verdiği emirle Rus ordusunun Ukrayna'ya girerek operasyon başlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları beşinci gününde de devam ederken, Rusya- Ukrayna çatışmaları Kiev ve Harkov'da yoğunlaştı. İşte Rusya- Ukrayna savaşında son durum:

*Kiev heyeti, Rusya ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Anayasa Mahkemesi Temsilcisi Venislavski, Belarus'taki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başladığını iddia etti.

Ancak Rusya ile Ukrayna’nın gerçekleştirmesi beklenen görüşmeleri düzenleyenlere yakın olduğu bilinen Belaruslu siyaset bilimci Yuriy Voskresenskiy, tarafların görüşmesinin Belarus’un Gomel bölgesinde bu sabah gerçekleşeceğini belirtti.

Voskresenskiy, Ukrayna heyetinin görüşme yerine, güvenlik sebebiyle Polonya üstünden gideceğini kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise, Rusya'yla görüşmeler sonucunda barışın sağlanabileceğini, ama Kiev'in tesliminin söz konusu olmadığını söyledi.

*Kanada Ukrayna’ya 25 milyon dolarlık askeri malzeme yardımında bulundu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna’ya 25 milyon dolar değerinde askeri malzeme yardımında bulunduklarını açıkladı.

Kanada Başbakanı Trudeau, ‘’Bu malzemeleri Ukrayna'ya nakletmek ve diğer NATO ihtiyaçlarını karşılamak için Kanada Silahlı Kuvvetleri hava ikmal desteği sağlayacaktır. Putin'in uluslararası hukuka ve insan haklarına küstahça saygısızlığına yanıt vermeye devam ederken, Ukrayna ve Ukrayna halkının yanında olacağız.’’ görüşlerine yer verdi.

*İngiliz gazetesinden Zelenskiy hakkında yeni iddia

The Times gazetesi Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve hükümetten bazı isimlere suikast düzenlenmesi için 400'den fazla bir kuvvet Kiyev'e gönderildiğini iddia etti.

*Rusya, politika faiz oranını yüzde 20’ye çıkardı

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkardığını açıkladı.

*Harkov'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kentte birçoğu öğrenci, çok sayıda Türkiye vatandaşı da yaşıyor.

*Kritik görüşme için son bir buçuk saat

Belarus'un Gomel kentinde Rusya ile Ukrayna arasında başlayacak müzakereler öncesi Ukrayna heyetinin başkanı Leonid Kravçuk görüşmelerin bir buçuk saat içinde başlayacağını belirtti.

*Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü.

Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

*Rus güçleri Berdyansk ve Energodar şehirlerinin kontrolünü ele geçirdi

Ukrayna'daki Berdyansk ve Energodar şehirlerinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiği bildirildi. Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolü altına alındığını açıkladı.

*Ukrayna heyeti, Rusya ile müzakerelerin gerçekleştirileceği yere ulaştı

Sputnik muhabiri, Rusya ile Belarus’ta yapılacak görüşmelerde yer alacak Ukrayna heyetinin görüşme yerine helikopterlerle vardığını aktardı.

*İran'dan Rusya ile Ukrayna'nın müzakere kararına ilişkin açıklama

Rusya ile Ukrayna'nın müzakere kararına ilişkin açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, "Rusya ve Ukrayna arasında diyalog tavsiyemizdir. Çatışmaları durdurmak kesinlikle gündemde olmalıdır. Ukrayna sorununa siyasi bir çözüm olduğuna inanıyoruz." dedi.

*Rusya-Ukrayna görüşmeleri başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, Rusya'yla görüşmelerin başladığını açıkladı.

*AB: Görüşmeyi memnuniyetle karşılıyoruz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya- Ukrayna görüşmesi memnuniyetle karşıladıklarını, bunun ilk adım olduğunu söyledi.

*Kiyev rejiminin sonu gelmeyen tehditlerine son vermek gerekiyordu

Donbass'ı korumak için başlatılan özel askeri harekata ilişkin yeni bir açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Kiyev rejiminin sonu gelmeyen tehditlerine son verilmesi gerektiğini ve Rusya'nın da bunu yaptığını vurguladı.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Kiyev'deki rejimin askeri eylemleri ve Donbass sakinlerinin sistemli bir şekilde yok edilmesi 8 yıl sürdü. Bu savaş sırasında 14 binden fazla insan, yüzlerce çocuk öldü. Buna son verilmesine ihtiyaç vardı. Kiyev rejiminin Rusya'ya yönelik sonu gelmeyen tehditlerine bir son verilmesi gerekiyordu. Rusya da bunu yapacak" ifadelerini kullandı.

*Putin, Batı için ‘yalanlar imparatorluğu’ dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin Rusya karşıtı yaptırımlarını ele almak için hükümet ve devlet başkanlığı idaresi üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıda, Batı’yı ‘yalanlar imparatorluğu’ olarak niteledi.

*Ukrayna tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep etti

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Ukrayna heyeti, Ukrayna topraklarındaki tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep etti, buna Kırım ve Donbas da dahil.