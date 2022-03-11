ABD, gerçekçi davranırsa anlaşma sağlanabilir

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı üzerinden Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi.

Joseph Borrell ile verimli ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirklerini anlatan Emir Abdullahiyan, İyi ve sürdürebilir bir anlaşmaya varmak için çabalar sürüyor. ABD tarafı, gerçekçi ve tutarlı davranırsa anlaşma sağlanabilir." dedi.

Emir Abdullahiyan, "Viyana görüşmelerinin sonucu tek taraflı bir yaklaşımla değil, ortak bir anlaşma ile belirlenir! Tarafların birlikte çaba gösterilmesi gerekiyor." diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı dün Josep Borrel ile telefon görüşmesinde, Viyana'daki nükleer müzakerelerde ABD'den gelen bazı yeni taleplerin mantıklı bir gerekçesi olmadığını ve bu ülkenin kısa sürede anlaşmaya varma yönündeki tutumuyla çeliştiğini ifade etti.

Viyana Müzakereleri

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.