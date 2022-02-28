İran Ukrayna'da barışa yol açacak her türlü diplomatik çabayı destekliyor

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Ukrayna’daki gelişmelere değinerek, “İran dış politika ilkelerine dayanarak, sultacılığa karşıdır ve tüm milletlerin kaderlerini belirleme hakkını destekliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, “İran Ukrayna’daki gerilimleri barışçıl bir şekilde çözülmesine yol açacak her türlü diplomatik çabayı destekliyor ve barışı yeniden sağlayabilecek her türlü yardıma hazırdır” ifadesini kullandı.

Reisi, “İran, onlarca yıllık NATO yayılmacılığının neden olduğu güvenlik kaygılarını anlarken tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine vurgu yapmaktadır. Mevcut durumdan çıkmanın tek kalıcı ve adil yolunun diplomasinin ve tüm tarafların uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmasının olduğuna inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.