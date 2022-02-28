Rusya: Swift'e alternatifimiz var

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, basın toplantısında konuşuyor. Nabiullina, Rusya ekonomisinin standart olmayan durum ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Nabiullina'nın açıklamaları şöyle;

"Mali sistem ve ekonomimiz standart olmayan durum ile karşı karşıya, merkez bankası kararlarında çok esnek olacak. Nakit için yüksek talep, bankacılık sektörünü yapısal likitide açığına soktu. Merkez Bankası perşembe günü piyasaya 1 milyar dolar sattı.

Bankalarla sürekli temas halindeyiz, onları desteklemeye hazırız. Banka müşterilerini desteklemek önemli. Bankalara müşteri kredilerini yeniden yapılandırılmasını tavsiye ediyoruz. Halihazırda esnek şekilde bankalara destek sağlıyoruz. Bankalar yükümlülüklerini yerine getirecek, hesaplarındaki tüm fonlar güvenli.

Swift'in yerini alabilecek sistemimiz var. Yabancı bankalar da ayrıca Swift'e alternatif Rus sistemine bağlanabilir."

Kaynak: Haber Global