Rus rublesi dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetti

Ruble haftaya dolar karşısında yüzde 30 değer kaybıyla 107 ruble seviyesinden başladı.
Ruble geçtiğimiz haftayı dolar karşısında 83 Ruble'den kapatmıştı.
Kaynak: Cumhuriyet
Hafta sonu gelen sert yaptırım kararları ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in geri adım atmamasının ardından Ruble dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetti
Ruble haftaya dolar karşısında yüzde 30 değer kaybıyla 107 ruble seviyesinden başladı.
Ruble geçtiğimiz haftayı dolar karşısında 83 Ruble'den kapatmıştı.
Kaynak: Cumhuriyet
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