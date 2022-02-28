  1. Ekonomi
28 Şub 2022 11:28

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetti

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetti

Hafta sonu gelen sert yaptırım kararları ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in geri adım atmamasının ardından Ruble dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetti

Ruble haftaya dolar karşısında yüzde 30 değer kaybıyla 107 ruble seviyesinden başladı.

Ruble geçtiğimiz haftayı dolar karşısında 83 Ruble'den kapatmıştı. 

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1900764
https://tr.mehrnews.com/news/1900764/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler