İran, BM'de kaybettiği oy kullanma hakkını geri kazandı

Sputnik'e göre; İran, Birleşmiş Milletlere (BM) ödemek zorunda olduğu finansal katkıyı geciktirdiği için kaybettiği oy kullanma hakkını, borcunu ödedikten sonra yeniden kazandı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Birleşmiş Milletler'e (BM) olan gecikmiş aidat ödemesini yaptıklarını belirterek askıya alınan oy kullanma hakkının iadesini istemişti.

Taht Revançi, Güney Kore’nin bloke ettiği İran’a ait mali varlıktan 18 milyon doların BM’ye aktarıldığını söylemişti.

Mecid Taht Revançi, "İran’ın BM’deki oy kullanma hakkının iade edilmesini bekliyoruz. Maalesef 2 yıldır üst üste ABD'nin İran'a yönelik baskıcı ve tek taraflı yaptırımları nedeniyle üyelik aidatımızı ödeme sorunuyla karşı karşıyayız. ABD yaptırımları sadece ilaç, temel ihtiyaçlar ve tıbbi ekipmanlar gibi alanları etkilemekle kalmadı, aynı zamanda BM çalışmalarını da aksattı." demişti.

BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre, bir ülkenin örgüte olan aidat borcu, son 2 yılda yaptığı ödemeden fazlaysa, o ülkenin BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkı askıya alınıyor.