İran'dan BM'ye İsrail mektubu: Uyarıyoruz

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Suriye'de bulunan İranlı askeri danışmanların şehit düşmesine yol açan Siyonist Rejim'in düzenlediği terör saldırısıyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine protesto mektubu gönderdi.

İsrail rejiminin saldırısını "terör ve cinayet eylemi" olarak nitelendiren Taht Revançi, uluslararası toplumu ve BM Güvenlik Konseyi'ni bu kışkırtıcı ve suç eylemini kararlılıkla kınamaya ve uluslararası barış ve güvenliğe büyük bir tehdit oluşturan yasadışı eylemlerinden Siyonist Rejim'i sorumlu tutmaya çağırdı.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"İran İslam Cumhuriyeti olarak, bu cinayet eyleminin tüm sonuçlarından İsrail rejimini sorumlu tutarken işgal rejimini bölgedeki maceracı ve kötü eylemleri konusunda ciddi şekilde uyarıyoruz.

İran, BM Antlaşması 51. madde'ye göre bu tür suç eylemlerine herhangi bir zamanda yanıt verme hakkını saklı tutar."

Siyonist güçlerinin son günlerde Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı noktalara düzenlediği terör saldırısında iki İranlı danışman şehit olmuştu.