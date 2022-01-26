ABD'den bomba itiraf: Trump'ın İran politikası büyük bir hezimet

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dün düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasını eleştiren Price, "Gerçek şu ki, önceki ABD yönetimi bize bir dizi korkunç seçenek bıraktı. Maksimum baskı kampanyası büyük bir hezimetti ve Trump'ın vaatleri gerçekleşemedi." dedi.

Sputnik'in haberine göre; Price, Trump yönetiminin İran'a karşı azami baskı politikasıyla Tahran'la daha iyi bir anlaşmaya varacağı sözünü verdiğini, ancak bunun yerine getirilmediğini belirtti.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.