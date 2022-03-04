Pakistan'da bombalı saldırı; 30 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da Peşaver kentinde Şii camisine bir bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda en az 30 kişinin öldüğü, onlarca kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Saldırıyı henüz üstlenen ise olmadı.
Kaynak: Halk TV
Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir camide patlama meydana geldi. Saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'da Peşaver kentinde Şii camisine bir bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda en az 30 kişinin öldüğü, onlarca kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Saldırıyı henüz üstlenen ise olmadı.
Kaynak: Halk TV
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