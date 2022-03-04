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4 Mar 2022 13:12

Pakistan'da bombalı saldırı; 30 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da bombalı saldırı; 30 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir camide patlama meydana geldi. Saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da Peşaver kentinde Şii camisine bir bombalı saldırı düzenlendi. 

Saldırıda en az 30 kişinin öldüğü, onlarca kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Saldırıyı henüz üstlenen ise olmadı.

Kaynak: Halk TV

News Code 1900838
https://tr.mehrnews.com/news/1900838/

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