İran’ın Yenilik ve Teknoloji Evi İstanbul'da açıldı

İran ile Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemleri, 1 Mart günü İstanbul’da düzenlenen B2B iş forumunda bir araya geldi.

Gerçekleştirilen etkinlikte İran Yenilik ve Teknoloji Evi (IHIT), İran ile Türkiye arasındaki teknoloji ticaretini geliştirmek amacıyla 50 bilgi tabanlı şirketten oluşan İran Teknoloji Ticaret Kurulu'nun görevlendirilmesiyle aynı anda açıldı. İstanbul’daki merkez, Çin, Rusya, Suriye ve Kenya'daki IHIT'lerden sonra açılan beşinci Yenilik ve Teknoloji Evi oldu.

İki ülkenin yapay zeka, girişim hızlandırma, iletişim, nesnelerin interneti, medikal, yazılım, risk sermayesi, çevre, mühendislik hizmetleri ve nanoteknoloji gibi iş alanlarında çözümler geliştiren şirketlerinin yanı sıra İran hükümetinin üst düzey yetkilileri de organizasyonda yerini aldı.

Sıra Irak ve Ermenistan'da

Sputnik'in haberine göre, etkinlikte konuşan İran Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehdi Ghalenovi merkezin amacını, ‘İran şirketleri tarafından üretilen ‘bilgi’ tabanlı ürünlerin ihracatına yardımcı olmak ve uluslararası pazarlarda firmaların birbirine bağlanmasını sağlamak’ şeklinde nitelendirdi. Ghalenovi, İran'da yaklaşık 6 bin 500 bilgi tabanlı, 1500 de yenilikçi şirketin bulunduğuna dikkat çekerek, IHIT’nin Türkiye'den sonra Irak ve Ermenistan'da da ofisler kuracağını açıkladı.

‘Bilgi tabanlı ürünlerin Türkiye’ye getirilmesi kolaylaşacak’

İran'ın İstanbul Başkonsolosu Javad Maboudi Far, Yenilik ve Teknoloji Evi'nin açılışının ardından, bilgiye dayalı İran ürünlerini Türkiye'ye getirmenin kolaylaşabileceğine vurgu yaptı.