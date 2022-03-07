  1. Spor
7 Mar 2022 10:43

Kuveytli sporcu, Siyonist rakibi ile karşılaşmayı reddetti

Kuveytli sporcu, Siyonist rakibi ile karşılaşmayı reddetti

Kuveytli bir sporcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dhabi'de düzenlenen motosurf yarışmasında işgal rejimini temsil eden rakibiyle karşılaşmayı reddetti.

Abdurrezzak El-Bağli isimli sporcu, Kuveyt'te sosyal medyada yayınlanan videosunda siyonist işgal rejimini temsil eden bir yarışmacıyla karşı karşıya gelmeyi reddettiği için yarışmadan çekildiğini belirterek, "Kuveytliler olarak biz her zaman Filistin davasının yanındayız ve sonunda kadar da öyle olacağız." dedi.

Kuveyt'teki, "Siyonizmle ve Normalleşmeyle Mücadele Organizasyonu Yüksek Komitesi" üyesi Tarık Eş-Şayi', El-Bağli'nin yarışmadan çekilmesinin tarihe altın harflerle yazılması gereken bir tavır olduğunu dile getirdi. 

Eş-Şayi', Quds Press haber ajansına yaptığı açıklamada Kuveytli yarışmacıların her ortamda, Filistin'in her zaman kalıcı olduğu, siyonist işgalin ise yok olacağı mesajını vermeye çalıştıklarına dikkat çekti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

News Code 1900895
https://tr.mehrnews.com/news/1900895/

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