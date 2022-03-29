Çin: Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğiz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ülkenin başkenti Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Batılı ülkelerin mültecilere yaklaşımını eleştirdi.

Vang, Batı ülkelerinin, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika ülkelerindeki mültecileri görmezden gelirken, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan kaçanların insan haklarına hizmet ettiğini ve üzüntülerini paylaştığını söyledi.

Çin, Filistin halkının yanında olmayı sürdürecek

AA'ya göre Sözcü Vang, uluslararası toplumun, Filistin sorunu ve diğer uluslararası veya bölgesel konularda çifte standart uygulamaması gerektiğine dikkati çekti.

Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dünkü görüşmesinde, Avrupa'da yaşananların, uluslararası kriterlerin çifte standardını gözler önüne serdiğine dair ifadesine atıfta bulunan Vang, şu değerlendirmede bulundu:

"Filistin sorunu ötekileştirilmemeli veya unutulmamalı ve 50 yıldan uzun bir zamandır süregelen adaletsizliğin devam etmemesi gerekiyor."

Vang, Filistin-İsrail sorununda "iki devletli çözümden" yana olan Pekin yönetiminin, Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğini belirtti.