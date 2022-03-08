Hull City'den İranlı futbolcu "Allahyar" mesajı

Ünlü Türk programcı Acun Alıcalı'nın satın aldığı Hull City kulübü Twitter hasabından İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'in fotoğrafını paylaşarak "Seni tekrar orada görmek ne güzel Allahyar!" mesajını paylaştı.

Allahyar Sayyadmanesh yaşadığı sakatlıktan dolayı son bir ayda hiçbir maça çıkamamaştı. İranlı yıldız, iki gün önce Hull City formasıyla West Bromwich Albion'a karşı 27 dakika oynadı.

Bu arada İngiliz basınında çıkan habere göre; Hull City kulübünün, İranlı futbolcunun geleceğini parlak gördüğü ve sezon sonunda Fenerbahçe'den bonservisini alacağı iddia edildi.