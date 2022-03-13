  1. Spor
13 Mar 2022 15:58

İran, ABD'yi Tahti Güreş Kupası'na katılmaya davet etti

İran, ABD'yi Tahti Güreş Kupası'na katılmaya davet etti

İran Güreş Federasyonu, ABD ulusal serbest stil güreş takımını resmi olarak Uluslararası Tahti Güreş Kupası'na katılmaya davet etti.

IRNA'ya göre, İran Güreş Federasyonu Başkanı Alirıza Debir bu konuyu bir TV programında duyurdu.

Uluslararası Tahti Serbest Güreş Müsabakaları, milli serbest güreş takımı seçiminde ana aşamalarından biri olarak, Mayıs 2022'de Mazenderan ilinde düzenlenecek.

Daha önce İran ve ABD'nin ulusal serbest güreş takımları arasında 12 Şubat'ta Teksas, Arlington'daki Globe Life'ta bir hazırlık maçı yapılması planlanıyordu.

Ancak Güreş Federasyonu Başkanı Debir ile dğer 6 takım üyesine vize verilmediği nedeniyle bu maç iptal edildi.

İki ana güreşçi olarak Mecid Dastan ve Kamran Kasımpur, milli takım antrenörü İhsan Emini, olimpiyat hakemi Muhammed Musallayipuur, başkan yardımcısı Hüccet Kerimi ve Güreş Federasyonu Başkanı Alirıza Debir, ABD vizesi alamayan isimlerdi.

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu ve Amerikan Güreş Federasyonu Başkanı Boris Bomgartner, Güreş Federasyonu Başkanı Alirıza Debir'i Norveç'teki 2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli serbest güreş takımımızı ziyaretinde resmi olarak davet etmişti.

News Code 1901022
https://tr.mehrnews.com/news/1901022/

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