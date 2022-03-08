Emir Abdullahiyan ile Lavrov telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Viyana'daki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) konulu müzakelerler ve Ukrayna krizi değerlendirildi.

Dış faktörlerin ulusal çıkarlarımızı etkilemesine izin vermeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün İslami Şura Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

Viyana'daki müzakereler hakkında bilgi veren Emir Abdullahiyan, “Yaptırımların kaldırılmasına yönelik Viyana görüşmelerinde kırmızı çizgilerimizi korumaya çalışırken hiçbir dış faktörün ülkenin ulusal çıkarlarını etkilemesine izin vermeyeceğiz” dedi.

İran: ABD’nin davranışlarına göre karar veririz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son gelişmelerler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hatipzade Viyana görüşmelerine değinerek, ABD’nin nükleer anlaşmaya dönüşünün bir gecede olmayacağını belirtti.

Hatipzade, “Zorlu görüşmelerde içindeyiz. Farklı günlerde, farklı aktörlerden çeşitli karşılaşmalar gördük. Viyana görüşmelerinin rotası oldukça açık. Nükleer anlaşma ile ilgili olmayan yaptırımların kaldırılması bu görüşmelerin gündemindedir” dedi.

İran'ın ABD ile doğrudan müzakereler konusundaki tutumunu açıklayan Hatipzade, “Şeffaf olmayan mesajlara göre değil, ABD’nin davranışlarına göre karar veririz” ifadesini kullandı.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 168 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 426 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 138 bin 116'ya, vaka sayısı ise 7 milyon 96 bin 318'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 572'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 739 bin 811'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.