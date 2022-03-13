Irak: İran ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

Irak medyasına göre, Türkiye'de düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Hasan Şeyhülislami, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

Görüşmeye dair Irak Dışişleri Bakanı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İki taraf, bölgedeki güvenlik ve siyasi durumun yanı sıra Viyana'da yürütülen İran ile 4+1 ülkeleri arasındaki nükleer anlaşma müzakere sürecini ve bunun bölgesel güvenlik ve istikrar üzerindeki olumlu etkilerini tartıştı.

Irak Dışişleri Bakanı, Bağdat ve Tahran arasındaki ikili ilişkilerin derinliğini ve iki dost ülkeyi birleştiren birçok çıkarı vurguladı ve Irak'ın İran başta olmak üzere tüm komşu ülkelerle en iyi ilişkileri kurmak istediğini söyledi.”

Görüşmede Ukrayna-Rusya krizinin de ele alındığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ise Irak'ı desteklemenin Tahran’ın dış politikasında yer aldığını aktardı.

