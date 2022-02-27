Irak'tan İran ve P4+1 arasındaki müzakerelere destek

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Şark-ul Evsat gazetesine verdiği röportajda, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Fuad Hüseyin, İran'ın P4+1 ülkeleriyle Viyana'da yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin, "Diyalog ve müzakere yoluyla bir anlaşmaya varırlarsa bu iyi bir şey. Biz İran ve ABD arasındaki sorunun iki taraf arasındaki bir anlaşmayla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bence İran ve ABD arasında bir anlaşma olursa aynı zamanda iki ülke ve bölgenin lehine olur.” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna krizi

Ukrayan krizi hakkında Fuad Hüseyin, "Bu krizin büyük bir savaşa, dünyanın her yerinde büyük yıkımlar getirecek bir dünya savaşına dönüşmesinden endişe ediyoruz." dedi.

Fuad Hüseyin, "Bu çatışma Arap bölgesini de etkileyebilir, Rusya büyük bir ülke ve bölgede birçok çıkarı var ve aynı zamanda çok etkili. Amerika Birleşik Devletleri ise Avrupa Birliği gibi bölgede aktif bir varlığı olan bir süper güç." açıklamasında bulundu.

Fuad Hüseyin, birçok yetkiliyle müzakereler yoluyla barışçıl yollar bulma konusunda görüştüğünü açıklayarak şöyle dedi: "Çünkü aksi takdirde patlama koşullarına ulaşacağız ve bu patlamanın kapsamı da geniş olacaktır."

Iraklı bakan, savaşın ekonomik etkilerine de değinerek şu açıklamada bulundu: "Rusya'nın Batı ile şu anki çatışması, eğer doğru tarif edersek, enerji koşulları, petrol piyasası ve fiyatları üzerinden bir çatışmadır. Ancak bu bir patlama durumunda Fars Körfezi bölgesine ulaşmayacağı anlamına gelmez. Bu yüzden Rusya sorununun müzakere yoluyla çözülmesinin Irak'ın da içinde bulunduğu bölgenin çıkarına olduğu söylenebilir."