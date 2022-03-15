Blinken, Paşinyan ile Ermenistan-Azerbaycan meselesini konuştu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Bakan, ABD-Ermenistan ikili ortaklığının ve ABD'nin Güney Kafkasya için barışçıl, demokratik ve müreffeh bir geleceği teşvik etme taahhüdünün devam eden önemini vurguladı" ifadesini kullandı.

Price, başta Karabağ sorunu olmak üzere Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimlerin de ele alındığını kaydederken, "Ermeni ve Azeri güçleri arasında gerilimlerin arttığına ilişkin son raporlara dikkat çeken Bakan, taraflara, tüm önemli sorunlara kapsamlı çözümler bulmak için itidal göstermeleri ve diplomatik angajmanları yoğunlaştırmaları çağrısında bulundu" bilgisini paylaştı.

Kaynak: Sputnik