Putin ile Paşinyan'dan 'Türkiye' görüşmesi

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre iki lider Dağlık Karabağ’daki mevcut durumunu değerlendirdi. Paşinyan-Putin görüşmesinde ayrıca, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde imzalanan Ermenistan-Rusya-Azerbaycan üçlü bildirilerinde yer alan düzenlemelerin uygulanma süreci ele alındı.

Açıklamada Paşinyan ve Putin’in, Ermenistan’ın barış anlaşmasına dönük müzakerelerin düzenlenmesi için AGİT Minsk Grubu Eşbaşknalığı’na gönderdiği başvuruya da değindikleri bildirildi.

Açıklamada “Ermenistan ve Rusya liderleri Ermenistan-Türkiye diyaloğu, bölgedeki son gelişmeleri, Ukrayna’daki durumuyla ilgili fikir alışverişinde bulundular” ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Ermeni Haber