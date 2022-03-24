İran ve Suriye dışişleri bakanları görüştü

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan iki ülke yetkililerinin farklı seviyelerdeki sürekli temaslarına değinerek, İran-Suriye ilişkilerini ayrıcalıklı ve stratejik bir ilişki olarak nitelendirdi.

İki ülkenin Dışişleri Bakanlıklarının anlaşmaları hayata geçirme konusundaki rolüne değinen Emir Abdullahiyan, “İran ve Suriye ticari ve ekonomik ilişki hacmini uygun seviyeye ulaştırmak için iki ülkenin imkanlarını harekete geçirmeliyiz. Bu doğrultuda, önceki anlaşmaların uygulanmasının yanında yeni işbirliği alanları da gündemde olmalıdır” ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüşmelerine dikkat çeken Emir Abdullahiyan, “Suriye meselelerinden birine tek taraflı ilgi gösterilmesi ve özellikle mültecilerin durumu, mahkum değişimi gibi diğer insani konulara dikkat edilmemesi, uluslararası çabalarda Suriye'nin güvenini kazanamaz” ifadelerinde bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da iki ülkenin bölgesel krizler karşısındaki yakın tutumundan memnuniyetini dile getirdi.

Faysal Mikdad, Astana sürecinin Suriye sorununu çözmedeki sonuçlarını ve özellikle İran’ın buradaki varlığını olumlu olarak nitelendirdi.

Arap ülkelerinin İran’la ilişkilerini iyileştirme gerektiğini vurgulayan Mikdad, “İran komşularının iyiliğini istiyor. İran ve Suudi Arabistan arasındaki görüşmelerden memnunuz. Bölgesel ve uluslararası koşulların bu kriterlerin iyileştirilmesine yardımcı olmasını umut ediyoruz” dedi.