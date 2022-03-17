Emir Abdullahiyan, İngiliz mevkidaşı Truss ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile dün yaptığı telefon görüşmesinde iki ülkeyi ilgilendiren hususlar, Viyana müzakereleri ve küresel konuları ele aldı.

Emir Abdullahiyan görüşmede, İngiltere'nin 40 yılı aşkın borcunun İran'a geri ödenmesini memnuniyetle karşıladı ve güven artırıcı tedbirlerin ilişkilerin gelişmesinin önünü açacağını umduğunu belirtti.

2015'te İran ile yapılan nükleer anlaşmaya da değinen Emir Abdullahiyan, ''Anlaşmanın bitiş noktasına her zamankinden daha yakın olduğumuzu ancak iyi ve kalıcı bir anlaşmayı belirleyecek olanın ABD'nin gerçekçi tavrı ve yeni ve yanlış taleplerin olmaması'' olduğunu vurguladı.

Emir Abdullahiyan, "Tüm kırmızı çizgilerimiz dikkate alınırsa, nihai bir anlaşmaya hazırız." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss ise ikili ilişkilerdeki yeni gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Londra ve Tahran arasındaki ilişkilerin genişletilmesini istediklerini aktardı.