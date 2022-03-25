İran'dan Ukrayna açıklaması

Tesnim'e göre, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Ukrayna krizi hususunda İran'ın kullandığı çekimser oyla ilgili açıklamada bulundu.

İran'ın Birleşmiş Milletler büyükelçisi ve daimi temsilcisi, perşembe günü BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada; "İran, Ukrayna ve komşu bölgelerindeki insani koşulların tırmanmasından derin endişe duyuyor. İran, uluslararası hukuk kapsamındaki anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesi gereği konusundaki ilkeli duruşunu yineliyor ve tüm tarafların Birleşmiş Milletler şartının hükümlerine, uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka tam olarak uyması gereğini vurguluyor" dedi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi şöyle devam etti: "İran İslam Cumhuriyeti, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam olarak saygı gösterilmesi ve tüm sivillerin ve sivil altyapının emniyet ve güvenliğinin sağlanması gereğini vurgularken, tüm tarafları endişelerini diyalog yoluyla çözmeye teşvik ediyor".

Taht Revançi, "Genel Kurul kararının mevcut metninin, oradaki insani durumun ötesine geçen ve çatışmanın insani yönlerini çözmek için gerçekçi mekanizmalardan yoksun ifadeler içerdiğine inanıyoruz. İran yardımın insani doğasının her zaman korunması gerektiğini ve insani yardım sağlanmasının yalnızca insani ilkelere ve tarafsızlığa dayanması gerektiğini vurgulamaktadır." dedi.

İran'ın Birleşmiş Milletler büyükelçisi: "Ayrıca, etkilenen bölgelerden tüm sivil mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin güvenli ve gönüllü boşaltılmasının derhal kolaylaştırılması için çağrıda bulunuyoruz. Unutulmamalıdır ki İran'ın dış politikasında insani konular önemli bir yere sahiptir. Mevcut çatışmada ihtiyacı olan insanlara insani yardım sağlanması hususunda işbirliği yapmaya, koordineli çalışmaya ve bu süreci kolaylaştırmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz. Hükümetim, taraflar arasında devam eden müzakereleri desteklerken, uluslararası hukuka uygun olarak çatışmanın derhal ve barışçıl bir şekilde çözülmesi çağrısını yineliyor."