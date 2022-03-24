İran’dan Siyonist Rejim’in Devrim Muhafızları karşıtı iddialarına tepki

Siyonist rejimin BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki temsilcisi, İran'ın Erbil'deki Mossad üssüne füze saldırısı düzenlediği için Devrim Muhafızları'nı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçladı.

İran'ın Cenevre Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi İsmail Bekayi Hamane, Siyonist Rejim’in İran Devrim Muhafızları'na karşı yaptığı asılsız iddialarına tepki gösterdi.

İsmail Bekayi Siyonist Rejim’in ideoloji doğasına değinerek, “Siyonism doğası gereği kendini korumak ve geliştirmek için çevresini istikrarsızlaştırıyor.

Siyonizm doğası gereği istikrarsızlaştırıcıdır ve bu gerçek, Siyonist rejimin kısa ama uğursuz yaşamı boyunca açıkça görülmektedir” dedi.

Uluslararası kurumlar ve İnsan Hakları Konseyi raportörünün Siyonist rejimin bir apartheid ve ırkçı sistem olarak tanıtılmasına ilişkin son raporlarına atıfta bulunan Bekayi, “Irkçı Siyonist Rejimi kendisini masum Filistin halkını katletme, topraklarını işgal etme ve evlerini yıkma konusunda haklı görüyor” ifadesini kullandı.

Bekayi, “Siyonist Rejim bu istikrarsızlaştırıcı mantığı nedeniyle terör örgütü IŞİD’i kendisi için yararlı bir ortak olarak görüyor. Çünkü onları İslam toplumlarını istikrarsızlaştırmak ve güvensiz hale getirmek için faydalı buluyor” ifadelerinde bulundu.