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29 Mar 2022 11:13

İstanbul'da Rusya- Ukrayna müzakereleri

İstanbul'da Rusya- Ukrayna müzakereleri

Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakereleri İstanbul'a taşınıyor. İki ülke heyetleri görüşmelere bugün başlayacak.

Türk medyasına göre, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar, müzakereler için bugün 10.00'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesi heyetlerle görüşme yapacak.

Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ilk kez bir araya gelirken, geçtiğimiz gün, iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul'da yapılmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda Rus ve Ukraynalı heyetleri dün akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi. Heyetler saat 10.30'da aynı masada buluşacak. Basına kapalı yapılacak müzakereler iki gün sürecek.

News Code 1901230
https://tr.mehrnews.com/news/1901230/

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