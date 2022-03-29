İstanbul'da Rusya- Ukrayna müzakereleri

Türk medyasına göre, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar, müzakereler için bugün 10.00'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesi heyetlerle görüşme yapacak.

Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ilk kez bir araya gelirken, geçtiğimiz gün, iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul'da yapılmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda Rus ve Ukraynalı heyetleri dün akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi. Heyetler saat 10.30'da aynı masada buluşacak. Basına kapalı yapılacak müzakereler iki gün sürecek.