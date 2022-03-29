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29 Mar 2022 12:13

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Çin'e gitti

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Çin'e gitti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Çin'e gitti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 3. Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Çin'e gitti.

İran medyasına göre Emir Abdullahiyan, Çin ziyareti çerçevesinde Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya gelecek.

Emir Abdullahiyan, Wang Yi ile gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinde Çin’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan Afganistan konulu toplantıya katılmaya hazır olduğunu söylemişti.

Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci turu Ekim 2021'de Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenmişti.

News Code 1901232
https://tr.mehrnews.com/news/1901232/

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