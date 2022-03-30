İran Dışişleri Bakanı'ndan "Afganistan" açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncü turuna katılmak üzere dün Çin'e gitti.

Emir Abdullahiyan,sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 'Çince' paylaşımda, Çin’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Afganistan uluslararası toplumun daha fazla ilgisini hak ediyor.

Afganistan bağımsızlığını, ulusal birliğini ve Afgan milletinin hukukunu destekleyen İran ve Çin, istikrarlı, gelişmiş ve etkileşime bağlı bir Afganistan istiyor.”

İran medyasına göre Emir Abdullahiyan, Çin ziyareti çerçevesinde Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya gelecek.

Bakan Emir Abdullahiyan, Wang Yi ile gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinde Çin’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan Afganistan konulu toplantıya katılmaya hazır olduğunu söylemişti.

Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci turu Ekim 2021'de Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenmişti.