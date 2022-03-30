Emir Abdullahiyan, Çin'de ikili temaslarda bulundu

Afganistan’a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Çin'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.

İran medyasına göre Emir Abdullahiyan, Çin ziyareti çerçevesinde Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya gelecek.

Üçüncü tur Afganistan konulu toplantı, 30-31 Mart günlerinde Çin’in Anhui eyaletindeki Tunxi kentinde düzenlenecek.

Bakan Emir Abdullahiyan, Wang Yi ile gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinde Çin’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan Afganistan konulu toplantıya katılmaya hazır olduğunu söylemişti.

Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci turu Ekim 2021'de Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenmişti.