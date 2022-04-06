Hindistan: Rusya ile mali işlemleri istikrara kavuşturmaya çalışıyoruz

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, parlamentoda yaptığı konuşmada Rusya'nın ülkesi açısından kritik bir ekonomik ortak olmaya devam ettiğini ve Yeni Delhi ile Moskova arasındaki ekonomik işlemleri istikrara kavuşturmak için çabaların sürdüğünü kaydetti.

Ukrayna krizinde Hindistan'ın 'barışın tarafını' seçtiğini belirten Jaishankar, "Bu bizim ilkeli duruşumuz ve Birleşmiş Milletler (BM) de dahil olmak üzere uluslararası forumlarda ve tartışmalardaki tutumumuza sürekli olarak yön vermiştir" dedi.

Hindistan ile Rusya arasındaki ticaret hacmi, başta gübre ve petrol ithalatı olmak üzere ortalama 9 milyar dolar civarında.

Resmi kaynaklar daha önce Hindistan hükümetinin bir rupi-ruble ticaret sistemi kurmak istediğini belirtmişti.

Yeni Delhi, daha önce defalarca Ukrayna krizinin sona ermesi için çağrıda bulunmuş, ancak Moskova ve Batı ile diplomatik bağlarını dengelediği için savaşla ilgili çeşitli BM kararlarında çekimser oy kullanmıştı.

Kaynak: Sputnik