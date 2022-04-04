Sri Lanka'da tüm bakanlar görevi bıraktı

Sri Lanka'da, ekonomik kriz nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolar bitmek bilmiyor. Bu gelişmelerin akabinde Başbakan Mahinda Rajapaksa dışında tüm bakanlar istifasını sundu.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Eğitim Bakanı Dinesh Gunawardena, Başbakan Rajapaksa'nın görevine devam edeceğini belirterek kabinenin diğer üyelerinin başbakana istifa mektuplarını sunduğunu kaydetti.

İstifa eden 26 bakan arasında yer alan Başbakan Rajapaksa'nın oğlu Gençlik ve Spor Bakanı Namal Rajapaksa, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bu gelişmenin halk ve hükümet için istikrar sağlanmasına yardımcı olmasını umduğunu ifade etti.

Kaynak: Timetürk