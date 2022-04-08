Çin'den ABD'ye 'kırmızı' çizgi uyarısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin, "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne ile telefon görüşmesinde, Çin'in Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceğine dair haberlere ilişkin görüşünü aktardı.

ABD'nin, Ukrayna sorununda ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurgularken, Tayvan sorununda "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizgiyi" çiğnemekten kaçınmadığını belirten Vang, bunun çifte standartlı yaklaşım olduğunu savundu.

Pelosi'nin olası ziyaretinin, dış dünyaya verilmiş çok tehlikeli bir işaret olacağının altını çizen Vang, "Eğer ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Amerika'nın bir siyasi lideri olarak, Tayvan'ı bilerek ziyaret ederse, bu Çin'in egemenliğine kötü niyetli bir kışkırtma ve iç işlerine açık müdahale olacaktır.” dedi.

Vang, ABD tarafının tutumunda ısrar etmesi halinde Çin'in buna kararlı yanıt vereceği ve Washington'ın bunun sonuçlarına katlanacağı uyarısında bulundu.

Demokrat Partili Pelosi, hafta sonunda planladığı Asya gezisini Kovid-19'a yakalanması nedeniyle iptal etmişti. ABD basınında yer alan haberlerde Pelosi'nin Japonya'ya yapacağı ziyaretin ardından Tayvan'a gideceği iddia edilmişti.

Daha önce, 1997'de, dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Cumhuriyetçi Partili Newt Gingrich, Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Kaynak: Timetürk